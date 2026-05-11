Apprentis chevaliers au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou
Apprentis chevaliers au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou jeudi 9 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Apprentis chevaliers au château de Baugé
Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:15:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Apprentis chevaliers au château de Baugé
Que les trompettes sonnent et que les bannières s’élèvent !
Le royaume a besoin de nouveaux héros…
Lors de cette animation, les enfants sont appelés à entrer dans la légende en devenant Apprentis Chevaliers.
Pour mériter leur titre, ils devront affronter une série d’épreuves médiévales
Pour les 7-12 ans
Sur réservation .
Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com
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English :
Apprentice knights at Château de Baugé
L’événement Apprentis chevaliers au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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