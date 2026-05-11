Apprentis chevaliers au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Apprentis chevaliers au château de Baugé

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:15:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Apprentis chevaliers au château de Baugé

Que les trompettes sonnent et que les bannières s’élèvent !

Le royaume a besoin de nouveaux héros…

Lors de cette animation, les enfants sont appelés à entrer dans la légende en devenant Apprentis Chevaliers.

Pour mériter leur titre, ils devront affronter une série d’épreuves médiévales

Pour les 7-12 ans

Sur réservation .

Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

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English :

Apprentice knights at Château de Baugé

L’événement Apprentis chevaliers au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert