Les Rendez-vous du guide au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou

Les Rendez-vous du guide au château de Baugé

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29

Les Rendez-vous du guide au château de Baugé

Retrouvez notre médiateur(trice) dans les espaces de visite pour une visite commentée de l’histoire du palais du Roi René et des espaces non ouverts au publics.

Animation comprise dans le billet d’entrée du château. Sur réservation. .

Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

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English :

Rendez-vous du guide at Château de Baugé

L’événement Les Rendez-vous du guide au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert