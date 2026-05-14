Les Rendez-vous du guide au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou
Les Rendez-vous du guide au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou mardi 7 juillet 2026.
Baugé-en-Anjou
Les Rendez-vous du guide au château de Baugé
Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 23.5 – 23.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-01 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29
Les Rendez-vous du guide au château de Baugé
Retrouvez notre médiateur(trice) dans les espaces de visite pour une visite commentée de l’histoire du palais du Roi René et des espaces non ouverts au publics.
Animation comprise dans le billet d’entrée du château. Sur réservation. .
Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com
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English :
Rendez-vous du guide at Château de Baugé
L’événement Les Rendez-vous du guide au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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