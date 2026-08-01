Informations pratiques

Saint-Ouen-les-Vignes

Soirée swing et cinéma plein air à Saint-Ouen-Les-Vignes

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour la première escale de leur tour du monde, laissez-vous emporter par la magie du Bayou à la Nouvelle Orléans.

Le 28 août 2026 dès 19 heures, profitez d’une soirée dansante au rythme des cuivres qui se clôturera en douceur avec une projection en plein air.

Le 28 août 2026 dès 19 heures, profitez d’une soirée dansante au rythme des cuivres qui se clôturera en douceur avec une projection en plein air.

Au programme de cette soirée, une immersion totale dans l’univers de la Nouvelle-Orléans

Le groupe de musique The swing shouters vous fera vibrer au rythme des cuivres, tandis que l’association Jumpin’Jazz vous invitera à découvrir le lindy hop (une danse joyeuse et énergique) à travers des démonstrations et initiations ouvertes à tous. La soirée se clôturera en douceur, avec une projection en plein air de La Princesse et la Grenouille en partenariat avec Ciné Off, le film d’animation de Disney vous plongera dans l’atmosphère jazzy et colorée des bayous louisianais.

Sur place

Bière truck

Food truck

Jeux en bois

Entrée libre. 0 .

Place de l’Église Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : Swing Night and Outdoor Movie Screening in Saint-Ouen-Les-Vignes

For the first stop on their world tour, let yourself be swept away by the magic of the Bayou in New Orleans.

On August 28, 2026, starting at 7:00 p.m., enjoy an evening of dancing to the beat of brass bands, which will come to a gentle close with an outdoor movie screening.

L’événement Soirée swing et cinéma plein air à Saint-Ouen-Les-Vignes Saint-Ouen-les-Vignes a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE