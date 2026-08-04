Soirée Tapas à la ferme Chemin du Peyras Quartier Rimoula Campan
vendredi 21 août 2026 · Chemin du Peyras Quartier Rimoula · Campan
Informations pratiques
Campan
Soirée Tapas à la ferme
Chemin du Peyras Quartier Rimoula CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Du 17 juillet au 21 août, la ferme Les Confitures de Solange vous convie à ses soirées tapas, tous les vendredis de 18h à 22h. Marché de producteurs et artisans, animations et concerts gratuits au programme. Une soirée conviviale à Campan.
Tous les vendredis du 17 juillet au 21 août 2026, de 18h à 22h
Animations et concerts gratuits (marché et restauration sur place)
Prévoir de l’espèce car beaucoup de producteurs ne prennent pas la carte bancaire. .
Chemin du Peyras Quartier Rimoula CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 59 73 83
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English :
From July 17 to August 21, Les Confitures de Solange farm invites you to its tapas nights, every Friday from 6:00 p.m. to 10:00 p.m. The program includes a farmers’ and artisans’ market, activities, and free concerts. A fun-filled evening in Campan.
L’événement Soirée Tapas à la ferme Campan a été mis à jour le 2026-07-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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