Soirée tapas/burgers de gibieres Marminiac
Soirée tapas/burgers de gibieres Marminiac samedi 11 juillet 2026.
Marminiac
Soirée tapas/burgers de gibieres
Salle des fêtes Marminiac Lot
Tarif : 3 – 3 – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Les Bourrus du R.P.M
Les Bourrus du R.P.M. vous convient à une soirée tapas/burgers de gibiers. Venez partager un moment convivial et gourmand.
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Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 19 04 01 22
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English :
Les Bourrus du R.P.M
L’événement Soirée tapas/burgers de gibieres Marminiac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Gourdon
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