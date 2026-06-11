Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée tapas/burgers de gibieres Marminiac

Soirée tapas/burgers de gibieres Marminiac

Soirée tapas/burgers de gibieres Marminiac samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 46250 Marminiac

Département : Lot

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 3 3 15 Général

Marminiac

Soirée tapas/burgers de gibieres

Salle des fêtes Marminiac Lot

Tarif : 3 – 3 – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Les Bourrus du R.P.M

Les Bourrus du R.P.M. vous convient à une soirée tapas/burgers de gibiers. Venez partager un moment convivial et gourmand.

  .

Salle des fêtes Marminiac 46250 Lot Occitanie +33 6 19 04 01 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Bourrus du R.P.M

L’événement Soirée tapas/burgers de gibieres Marminiac a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Gourdon

À voir aussi à Marminiac (Lot)