Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée tarot Café de la Forge Café de la Forge Guillac

Soirée tarot Café de la Forge Café de la Forge Guillac jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Café de la Forge

Adresse : 1 rue du Rocher

Ville : 56800 Guillac

Département : Morbihan

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Guillac

Soirée tarot Café de la Forge

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Le jeudi, c’est soirée tarot au Café de la Forge à partir de 19h30. Venez nombreux !
Restauration sur place avec Le truck en plus.   .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée tarot Café de la Forge Guillac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

À voir aussi à Guillac (Morbihan)