AGENDA · Chantepie
Soirée tarot – tout niveau, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie
vendredi 9 octobre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie
Informations pratiques
Soirée tarot – tout niveau Vendredi 9 octobre, 20h30 Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00
La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau
Entrée libre
Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne
La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau Tarot ludotheque
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