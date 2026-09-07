Soirée tarot – tout niveau, Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie, Chantepie

vendredi 9 octobre 2026 · Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie · Chantepie

Informations pratiques

Soirée tarot – tout niveau Vendredi 9 octobre, 20h30 Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T23:00:00+02:00

La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau

Entrée libre

Maison pour tous de Chantepie 35135 Chantepie 86 Avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

La ludothèque organise une soirée tarot – tout niveau Tarot ludotheque