Soirée Tempête de neige avec DJ Place des Eiders La Tremblade
Soirée Tempête de neige avec DJ Place des Eiders La Tremblade samedi 22 août 2026.
La Tremblade
Soirée Tempête de neige avec DJ
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirée dansante animée par un DJ Ricochet
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Dance party with DJ Ricochet
L’événement Soirée Tempête de neige avec DJ La Tremblade a été mis à jour le 2026-04-09 par Mairie de La Tremblade
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