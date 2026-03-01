Soirée Théâtre Alors Arlette, heureuse ? Cinéma Le Parc de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Soirée Théâtre Alors Arlette, heureuse ? Cinéma Le Parc de Livarot

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d'Auge Calvados

Début : 2026-03-14 20:30:00

2026-03-14

Le groupe Théâtral de St Aubin-sur-Algot vous invite à venir découvrir Alors Arlette, Heureuse ? au cinéma Le Parc de Livarot le samedi 14 mars à 20h30.

Livarot Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d'Auge 14140 Calvados Normandie

The St Aubin-sur-Algot theatre group invites you to come and see Alors Arlette, Heureuse? at Le Parc cinema in Livarot on Saturday 14 March at 8.30pm.

