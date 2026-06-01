Soirée théâtre TOUR DE CHAMARET (ASTC) Chamaret
Soirée théâtre TOUR DE CHAMARET (ASTC) Chamaret vendredi 26 juin 2026.
Chamaret
Soirée théâtre
TOUR DE CHAMARET (ASTC) La Tour Chamaret Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:30:00
fin : 2026-06-28 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Vive la République est le nom de la pièce écrite et mise en scène par Dominique Bouchery
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TOUR DE CHAMARET (ASTC) La Tour Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 82 97 68 tourdechamaret@gmail.com
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English :
Vive la R%E9publique is the title of the play written and directed by Dominique Bouchery
L’événement Soirée théâtre Chamaret a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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