Soirée théâtre d’improvisation Salle des fêtes Chambon
Soirée théâtre d’improvisation Salle des fêtes Chambon samedi 25 avril 2026.
Chambon
Soirée théâtre d’improvisation
Salle des fêtes 28 rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 20:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Le foyer culturel de Chambon organise une soirée d’improvisation théâtrale avec la troupe Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon .
Buvette sur place.
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Salle des fêtes 28 rue du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 56 72 34
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English :
The Chambon cultural center organizes an evening of theatrical improvisation with the troupe Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon .
Refreshments on site.
L’événement Soirée théâtre d’improvisation Chambon a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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