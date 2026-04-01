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Soirée théâtre d’improvisation Salle des fêtes Chambon

Soirée théâtre d’improvisation Salle des fêtes Chambon samedi 25 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 28 rue du Gros Sillon

Ville : 17290 Chambon

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8

Chambon

Soirée théâtre d’improvisation

Salle des fêtes 28 rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Le foyer culturel de Chambon organise une soirée d’improvisation théâtrale avec la troupe Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon .
Buvette sur place.
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Salle des fêtes 28 rue du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 56 72 34 

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English :

The Chambon cultural center organizes an evening of theatrical improvisation with the troupe Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon .
Refreshments on site.

L’événement Soirée théâtre d’improvisation Chambon a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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