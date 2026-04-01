Soirée théâtre d’improvisation Salle des fêtes Chambon

Chambon

Soirée théâtre d’improvisation

Salle des fêtes 28 rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le foyer culturel de Chambon organise une soirée d’improvisation théâtrale avec la troupe Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon .

Buvette sur place.

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Salle des fêtes 28 rue du Gros Sillon Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 56 72 34

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English :

The Chambon cultural center organizes an evening of theatrical improvisation with the troupe Il n’y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon .

Refreshments on site.

L’événement Soirée théâtre d’improvisation Chambon a été mis à jour le 2026-04-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin