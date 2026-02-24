Soirée théâtre Et pendant ce temps Simone veille Salle des fêtes La Roche-l’Abeille

Soirée théâtre Et pendant ce temps Simone veille

Salle des fêtes 6 Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

La troupe Les Points t’y es présentera son spectacle Et pendant ce temps Simone veille ! . Soirée détente et rires garantie ! .

Salle des fêtes 6 Rue Henri de Navarre La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine marcellelaplaud@sfr.fr

English : Soirée théâtre Et pendant ce temps Simone veille

