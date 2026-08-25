Soirée théâtre Madame Bovary Saint-Léon
vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Léon
Informations pratiques
Saint-Léon
Soirée théâtre Madame Bovary
Salle des fêtes Saint-Léon Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03
Madame Bovary, une pièce de Gustave Flaubert. Soirée organisée par Les Amis du Patrimoine.
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Salle des fêtes Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 08 59 75
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English :
*Madame Bovary*, a play by Gustave Flaubert. An evening organized by Les Amis du Patrimoine.
L’événement Soirée théâtre Madame Bovary Saint-Léon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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