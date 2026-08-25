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AGENDA · Saint-Léon

Soirée théâtre Madame Bovary Saint-Léon

vendredi 2 octobre 2026 · Saint-Léon

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
03220 Saint-Léon
Département
Allier
Tarif
5 5 5

Saint-Léon

Soirée théâtre Madame Bovary

Salle des fêtes Saint-Léon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03

Madame Bovary, une pièce de Gustave Flaubert. Soirée organisée par Les Amis du Patrimoine.
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Salle des fêtes Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 08 59 75 

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English :

*Madame Bovary*, a play by Gustave Flaubert. An evening organized by Les Amis du Patrimoine.

L’événement Soirée théâtre Madame Bovary Saint-Léon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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