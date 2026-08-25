Informations pratiques

Saint-Léon

Soirée théâtre Madame Bovary

Salle des fêtes Saint-Léon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Madame Bovary, une pièce de Gustave Flaubert. Soirée organisée par Les Amis du Patrimoine.

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Salle des fêtes Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 08 59 75

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English :

*Madame Bovary*, a play by Gustave Flaubert. An evening organized by Les Amis du Patrimoine.

L’événement Soirée théâtre Madame Bovary Saint-Léon a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire