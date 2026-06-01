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Soirée théâtre Salle des fêtes Montlieu-la-Garde

Soirée théâtre Salle des fêtes Montlieu-la-Garde samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 26bis Avenue du Général Leclerc

Ville : 17210 Montlieu-la-Garde

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Montlieu-la-Garde

Soirée théâtre

Salle des fêtes 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Soirée théâtre à la salle des fêtes, présentée par la troupe amateur de Montlieu-La-Garde.
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Salle des fêtes 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.montlieulagarde@gmail.com

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English :

Theater Night at the Salle des Fêtes, presented by the Montlieu-La-Garde amateur theater troupe.

L’événement Soirée théâtre Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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