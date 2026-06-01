Soirée théâtre Salle des fêtes Montlieu-la-Garde
Soirée théâtre Salle des fêtes Montlieu-la-Garde samedi 27 juin 2026.
Montlieu-la-Garde
Soirée théâtre
Salle des fêtes 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Soirée théâtre à la salle des fêtes, présentée par la troupe amateur de Montlieu-La-Garde.
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Salle des fêtes 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.montlieulagarde@gmail.com
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English :
Theater Night at the Salle des Fêtes, presented by the Montlieu-La-Garde amateur theater troupe.
L’événement Soirée théâtre Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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