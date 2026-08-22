Soirée théâtre | Revenantes Le Microphone Grândola Tarnos
samedi 24 octobre 2026 · Le Microphone Grândola · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Soirée théâtre | Revenantes
Le Microphone Grândola 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:15:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
L’ Association Grandola Les nouveaux mondes a le plaisir d’accueillir la méchante compagnie et de vous présenter la pièce de théâtre Revenantes .
En 1609, deux magistrats sont envoyés en Pays Basque par le roi de France pour instruire des procès en sorcellerie. Trois femmes reviennent d’entre les morts pour témoigner.
Billet en vente uniquement sur place au restaurant la Mutinerie.
RDV à 20h15.
13€ plein tarif et 10€ tarif adhérent. Dès 10 ans. .
Le Microphone Grândola 12 quater boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
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English : Soirée théâtre | Revenantes
L’événement Soirée théâtre | Revenantes Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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