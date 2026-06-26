Soirée Ukrainienne Salle Mendeala Hasparren
Soirée Ukrainienne Salle Mendeala Hasparren vendredi 20 novembre 2026.
Hasparren
Soirée Ukrainienne
Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 14 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Chants & Danses d’Ukraine est un spectacle haut en couleur qui met à l’honneur la richesse du patrimoine culturel ukrainien. Au programme, des danses folkloriques interprétées par la troupe Les Joyeux Petits Souliers, reconnue sur la scène internationale, ainsi que des chants traditionnels portés par le groupe vocal Orpheus, composé d’artistes issus du Conservatoire national de Lviv. Une soirée placée sous le signe de l’émotion, du partage et de la découverte des traditions ukrainiennes, organisée au profit des hôpitaux pédiatriques et des orphelinats de Lviv. .
Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Soirée Ukrainienne
L’événement Soirée Ukrainienne Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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