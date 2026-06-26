Soirée Ukrainienne Salle Mendeala Hasparren

Hasparren

Soirée Ukrainienne

Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Chants & Danses d’Ukraine est un spectacle haut en couleur qui met à l’honneur la richesse du patrimoine culturel ukrainien. Au programme, des danses folkloriques interprétées par la troupe Les Joyeux Petits Souliers, reconnue sur la scène internationale, ainsi que des chants traditionnels portés par le groupe vocal Orpheus, composé d’artistes issus du Conservatoire national de Lviv. Une soirée placée sous le signe de l’émotion, du partage et de la découverte des traditions ukrainiennes, organisée au profit des hôpitaux pédiatriques et des orphelinats de Lviv. .

Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Soirée Ukrainienne

L’événement Soirée Ukrainienne Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque