Informations pratiques

Vœgtlinshoffen

Soirée vin nouveau apéro du vigneron

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Profitez de la soirée pour déguster un apéritif vigneron. Table en banquet pour un esprit convivial. Service uniquement de planchettes vigneronnes durant la soirée, ainsi que du vin nouveau de la Maison Cattin à volonté. Animation musicale et folklorique avec le groupe HolaTrio Hop’sasa.

Profitez de la soirée pour déguster un apéritif vigneron. Table en banquet pour un esprit convivial. Service uniquement de planchettes vigneronnes durant la soirée, ainsi que du vin nouveau de la Maison Cattin à volonté. Animation musicale et folklorique avec le groupe HolaTrio Hop’sasa. .

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21 contact@cattin-oenotourisme.alsace

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English :

Enjoy the evening with a winemaker’s aperitif. Banquet-style seating for a friendly atmosphere. Only winemaker’s platters will be served throughout the evening, along with as much new wine from Maison Cattin as you’d like. Musical and folk entertainment provided by the group HolaTrio Hop’sasa.

L’événement Soirée vin nouveau apéro du vigneron Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach