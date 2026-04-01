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Soirée Vin Orange Château la Borie Suze-la-Rousse

Soirée Vin Orange Château la Borie Suze-la-Rousse jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Château la Borie

Adresse : 2888 Route de Saint Paul

Ville : 26790 Suze-la-Rousse

Département : Drôme

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Suze-la-Rousse

Soirée Vin Orange

Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:00:00
fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Le vin orange débarque au domaine ! On vous donne rendez-vous pour une soirée cool, gourmande et festive autour de notre nouvelle cuvée.
Dégustation du vin orange
Foodtruck “Tounsi” cuisine méditerranéenne
Bar à vins du domaine
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Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 06 00 90  clelia@chateau-la-borie.fr

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English :

Orange wine arrives at the estate! We invite you to join us for a cool, gourmet and festive evening around our new cuvée.
Orange wine tasting
Foodtruck ?Tounsi? Mediterranean cuisine
Estate wine bar

L’événement Soirée Vin Orange Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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