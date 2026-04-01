Soirée Vin Orange Château la Borie Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse

Soirée Vin Orange

Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Le vin orange débarque au domaine ! On vous donne rendez-vous pour une soirée cool, gourmande et festive autour de notre nouvelle cuvée.

Dégustation du vin orange

Foodtruck “Tounsi” cuisine méditerranéenne

Bar à vins du domaine

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Château la Borie 2888 Route de Saint Paul Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 06 00 90 clelia@chateau-la-borie.fr

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English :

Orange wine arrives at the estate! We invite you to join us for a cool, gourmet and festive evening around our new cuvée.

Orange wine tasting

Foodtruck ?Tounsi? Mediterranean cuisine

Estate wine bar

L’événement Soirée Vin Orange Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence