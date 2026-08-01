Informations pratiques

Cheillé

Soirée Vins Hot Dogs au Château de la Roche

Château de la Roche Cheillé Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Mercredi 5 Août de 17h à 22h.

Une fin de journée conviviale au cœur du vignoble de Château La Roche, à Cheillé, à 2 pas d’Azay-le-Rideau.

Au programme

> dégustation de 3 de nos cuvées — Éclat, Terre de Chenin et Empreinte — vente à la bouteille ou au verre

> restauration

Mercredi 5 Août de 17h à 22h.

Une fin de journée conviviale au cœur du vignoble de Château La Roche, à Cheillé, à 2 pas d’Azay-le-Rideau.

Au programme

> dégustation de 3 de nos cuvées — Éclat, Terre de Chenin et Empreinte — vente à la bouteille ou au verre

> hot dogs faits maison (saucisse, au Chenin du domaine, par la boucherie Vasseur)

> fromages des Brebis de Clarisse Bodet

> saucissons de la boucherie Vasseur.

Tarifs

12€ (en prévente) 1 entrée + 1 verre de vin + 1 chien chaud + 1 dégustation de 3 vins

5€ (sur place) 1 entrée + 1 dégustation de 3 vins .

Château de la Roche Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@laroche-enloire.com

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English :

Wednesday, August 5, from 5:00 p.m. to 10:00 p.m.

A friendly way to end the day in the heart of the Château La Roche vineyard in Cheillé, just a stone’s throw from Azay-le-Rideau.

On the agenda:

> Tasting of three of our wines—Éclat, Terre de Chenin, and Empreinte—available for purchase by t

L’événement Soirée Vins Hot Dogs au Château de la Roche Cheillé a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme