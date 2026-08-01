Soirée Vins Hot Dogs au Château de la Roche Cheillé
mercredi 5 août 2026 · Cheillé
Informations pratiques
Cheillé
Soirée Vins Hot Dogs au Château de la Roche
Château de la Roche Cheillé Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 22:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Mercredi 5 Août de 17h à 22h.
Une fin de journée conviviale au cœur du vignoble de Château La Roche, à Cheillé, à 2 pas d’Azay-le-Rideau.
Au programme
> dégustation de 3 de nos cuvées — Éclat, Terre de Chenin et Empreinte — vente à la bouteille ou au verre
> restauration
Mercredi 5 Août de 17h à 22h.
Une fin de journée conviviale au cœur du vignoble de Château La Roche, à Cheillé, à 2 pas d’Azay-le-Rideau.
Au programme
> dégustation de 3 de nos cuvées — Éclat, Terre de Chenin et Empreinte — vente à la bouteille ou au verre
> hot dogs faits maison (saucisse, au Chenin du domaine, par la boucherie Vasseur)
> fromages des Brebis de Clarisse Bodet
> saucissons de la boucherie Vasseur.
Tarifs
12€ (en prévente) 1 entrée + 1 verre de vin + 1 chien chaud + 1 dégustation de 3 vins
5€ (sur place) 1 entrée + 1 dégustation de 3 vins .
Château de la Roche Cheillé 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@laroche-enloire.com
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English :
Wednesday, August 5, from 5:00 p.m. to 10:00 p.m.
A friendly way to end the day in the heart of the Château La Roche vineyard in Cheillé, just a stone’s throw from Azay-le-Rideau.
On the agenda:
> Tasting of three of our wines—Éclat, Terre de Chenin, and Empreinte—available for purchase by t
L’événement Soirée Vins Hot Dogs au Château de la Roche Cheillé a été mis à jour le 2026-07-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme