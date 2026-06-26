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AGENDA · Bornel

Soirées à thèmes Bornel

samedi 4 juillet 2026 · Bornel

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Adresse
1 Rue de Fosseuse
Ville
60540 Bornel
Département
Oise
Tarif

Bornel

Soirées à thèmes

1 Rue de Fosseuse Bornel Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Samedi 4 juillet soirée Paella
Samedi 11 juillet soirée Italienne
Samedi 18 juillet soirée alscienne
Samedi 25 juillet soirée fraçaise
Samedi 4 juillet soirée Paella
Samedi 11 juillet soirée Italienne
Samedi 18 juillet soirée alscienne
Samedi 25 juillet soirée fraçaise   .

1 Rue de Fosseuse Bornel 60540 Oise Hauts-de-France  

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English :

Saturday, July 4: Paella Night
Saturday, July 11: Italian Night
Saturday, July 18: Alsatian Night
Saturday, July 25: French Night

L’événement Soirées à thèmes Bornel a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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