Informations pratiques

Bornel

Soirées à thèmes

1 Rue de Fosseuse Bornel Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25

Samedi 4 juillet soirée Paella

Samedi 11 juillet soirée Italienne

Samedi 18 juillet soirée alscienne

Samedi 25 juillet soirée fraçaise

Samedi 4 juillet soirée Paella

Samedi 11 juillet soirée Italienne

Samedi 18 juillet soirée alscienne

Samedi 25 juillet soirée fraçaise .

1 Rue de Fosseuse Bornel 60540 Oise Hauts-de-France

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English :

Saturday, July 4: Paella Night

Saturday, July 11: Italian Night

Saturday, July 18: Alsatian Night

Saturday, July 25: French Night

L’événement Soirées à thèmes Bornel a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre