Soirées Api’Ro/Macramé Api’Theque Ancienne école de Salles-Lavalette Salles-Lavalette

Informations pratiques

Salles-Lavalette

Soirées Api’Ro/Macramé Api’Theque

Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

On vous propose une soiré Api’Ro/Macramé cette été! Venez partager un moment conviviale autour d’un repas sortie du panier et d’une activité Macramé!

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Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine apitheque.sl@gmail.com

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English :

We’re hosting an Api’Ro/Macramé evening this summer! Come join us for a fun, friendly time with a picnic-style meal and a macramé activity!

L’événement Soirées Api’Ro/Macramé Api’Theque Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Sud Charente