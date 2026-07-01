Soirées Api’Ro/Macramé Api’Theque Ancienne école de Salles-Lavalette Salles-Lavalette
vendredi 17 juillet 2026 · Ancienne école de Salles-Lavalette · Salles-Lavalette
Informations pratiques
Salles-Lavalette
Soirées Api’Ro/Macramé Api’Theque
Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
On vous propose une soiré Api’Ro/Macramé cette été! Venez partager un moment conviviale autour d’un repas sortie du panier et d’une activité Macramé!
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Ancienne école de Salles-Lavalette 10 Rue des Marronniers, 16190 Salles-Lavalette Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine apitheque.sl@gmail.com
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English :
We’re hosting an Api’Ro/Macramé evening this summer! Come join us for a fun, friendly time with a picnic-style meal and a macramé activity!
L’événement Soirées Api’Ro/Macramé Api’Theque Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Sud Charente
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