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AGENDA · Louvemont

Soirées concert Louvemont

jeudi 23 juillet 2026 · Louvemont

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Camping du Buisson
Ville
52130 Louvemont
Département
Haute-Marne
Tarif

Louvemont

Soirées concert

Camping du Buisson Louvemont Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Tout public
Black B Rock. Des soirées conviviales en plein air, de la musique et une ambiance au top ! Restauration et buvette sur place. Réservation conseillée.   .

Camping du Buisson Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 97 93 31 

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English :

L’événement Soirées concert Louvemont a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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