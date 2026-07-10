Informations pratiques

Louvemont

Soirées concert

Camping du Buisson Louvemont Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Tout public

Alive Rock acoustique. Des soirées conviviales en plein air, de la musique et une ambiance au top ! Restauration et buvette sur place. Réservation conseillée. .

Camping du Buisson Louvemont 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 97 93 31

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English :

L’événement Soirées concert Louvemont a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne