Informations pratiques

Marçay

Soirées d’été en Rabelaisie En fanfare

Rue de la Fontaine Marçay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Thibault est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire qui joue du trombone dans le Nord de la France.

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Thibault est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire qui joue du trombone dans le Nord de la France. En apparence, tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie. .

Rue de la Fontaine Marçay 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78

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English :

Movies and theater with your feet in the grass!

Thibault is an internationally renowned conductor who travels the world. When he learns that he was adopted, he discovers he has a brother, Jimmy, a school cafeteria worker who plays the trombone in northern France.

L’événement Soirées d’été en Rabelaisie En fanfare Marçay a été mis à jour le 2026-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme