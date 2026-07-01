Informations pratiques

Cinais

Soirées d’été en Rabelaisie Les Emotifs Anonymes

le Rulon Cinais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands émotifs. C’est leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans oser se l’avouer.

Cinéma et théâtre les pieds dans l’herbe !

Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands émotifs. C’est leur passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive les tend à s’éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments. .

le Rulon Cinais 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 78 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Movies and theater with your feet in the grass!

Jean-René, the owner of a chocolate factory, and Angélique, a talented chocolatier, are both highly emotional people. It’s their shared passion for chocolate that brings them together. They fall in love with each other but don’t dare admit it to one another.

L’événement Soirées d’été en Rabelaisie Les Emotifs Anonymes Cinais a été mis à jour le 2026-07-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme