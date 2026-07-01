Soirées guinguette à la ferme La Ferme du Facteur Enchantée Hauterives

Informations pratiques

Hauterives

Soirées guinguette à la ferme

La Ferme du Facteur Enchantée 80 route de la Galliardière Hauterives Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

dès 19h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Venez profiter de nos soirées guinguette à la ferme avec grillade au brasero, bière artisanale, nourrissage au biberon de nos petits agneaux et chevreaux, ainsi que de notre petit Highland Nuage. ( privilège)

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La Ferme du Facteur Enchantée 80 route de la Galliardière Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 75 81 87 lafermedufacteurenchantee@gmail.com

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English :

Come enjoy our open-air farm evenings with food grilled over a brazier, craft beer, bottle-feeding our little lambs and kids, and spending time with our little Highland cow, Nuage. (exclusive)

L’événement Soirées guinguette à la ferme Hauterives a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche