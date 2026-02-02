Rassemblement de voitures anciennes et de prestige Hauterives
Rassemblement de voitures anciennes et de prestige Hauterives dimanche 12 juillet 2026.
Rassemblement de voitures anciennes et de prestige
Au boulodrome Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Première édition. Buvette et restauration sur place.
.
Au boulodrome Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 93 61 21 hauterives.animation@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
First edition. Refreshments and catering on site.
L’événement Rassemblement de voitures anciennes et de prestige Hauterives a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche