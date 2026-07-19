Soirées jeux de société | La Colline aux Livres Bergerac
mercredi 12 août 2026 · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Soirées jeux de société | La Colline aux Livres
Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
C’est l’été ! Place au soleil, à la baignade, aux vacances, à la lecture et aux jeux !
Nous avons reçu pleins de nouveaux jeux de société et nous avons envie de vous en faire profiter. Nous vous proposons donc de venir jouer avec nous à la librairie ! C’est gratuit et à partir de 8 ans. .
Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97
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English : Soirées jeux de société | La Colline aux Livres
L’événement Soirées jeux de société | La Colline aux Livres Bergerac a été mis à jour le 2026-07-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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