Informations pratiques

Bergerac

Soirées jeux de société | La Colline aux Livres

Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

C’est l’été ! Place au soleil, à la baignade, aux vacances, à la lecture et aux jeux !

Nous avons reçu pleins de nouveaux jeux de société et nous avons envie de vous en faire profiter. Nous vous proposons donc de venir jouer avec nous à la librairie ! C’est gratuit et à partir de 8 ans. .

Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97

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English : Soirées jeux de société | La Colline aux Livres

L’événement Soirées jeux de société | La Colline aux Livres Bergerac a été mis à jour le 2026-07-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides