Soirées karaoké Rochefort-Samson
Soirées karaoké
1 place du Riousset Rochefort-Samson Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-02-06 2026-03-06 2026-04-10 2026-05-08 2026-06-12
Le second vendredi de chaque mois, le Samsonnet vous propose une soirée karaoké. Prêt à pousser la chansonnette?
1 place du Riousset Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 24 89 le-samsonnet@orange.fr
English :
On the second Friday of every month, Samsonnet organizes a karaoke evening. Ready to sing along?
