Rochefort-Samson

Trail des Contreforts

Rochefort-Samson Drôme

Tarif : 8 – 8 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’ASPTT Grand Valence Athlétisme, l’Union Sportive Samsonnaise et la Mairie de Rochefort-Samson organisent un événement éco-responsable comprenant trails (course nature) et randonnées sur les contreforts du parc du Vercors.

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Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 41 48

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English :

The ASPTT Grand Valence Athlétisme, the Union Sportive Samsonnaise and the Rochefort-Samson town council are organizing an eco-responsible event including trails (nature races) and hikes in the foothills of the Vercors park.

L’événement Trail des Contreforts Rochefort-Samson a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme