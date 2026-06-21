Soirées musicales et concerts à la Roche à Bunel La Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom vendredi 3 juillet 2026.

Thury-Harcourt-le-Hom

Soirées musicales et concerts à la Roche à Bunel

La Roche à Bunel Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22

Soirées musicales et concerts à la Roche à Bunel

Soirées musicales et concerts les jeudis, vendredis et samedis

Ouverture à 18h

Musique à partir de 21h30 .

La Roche à Bunel Curcy-sur-Orne Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 33 85 82 19

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English : Soirées musicales et concerts à la Roche à Bunel

Music evenings and concerts at La Roche in Bunel

L’événement Soirées musicales et concerts à la Roche à Bunel Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Suisse Normande