SOIRÉES RENCONTRES PÊCHEUR 2.0 Sète

Informations pratiques

Sète

SOIRÉES RENCONTRES PÊCHEUR 2.0

7 quai commandant samary Sète Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31

Découvrez L’Odyssée du Thon Rouge , un espace muséal consacré à l’histoire du thon rouge méditerranéen, véritable poisson préhistorique présent dans nos mers depuis des millions d’années.

Cette visite retrace l’histoire du Thon Rouge et des techniques de pêche au thon, des méthodes traditionnelles utilisées autrefois aux pratiques plus modernes d’aujourd’hui.

Découvrez L’Odyssée du Thon Rouge , un espace muséal consacré à l’histoire du thon rouge méditerranéen, véritable poisson préhistorique présent dans nos mers depuis des millions d’années.

Cette visite retrace l’histoire du Thon Rouge et des techniques de pêche au thon, des méthodes traditionnelles utilisées autrefois aux pratiques plus modernes d’aujourd’hui.

Accédez à la projection du documentaire Pêcheur 2.0, produit par Julien Mata qui met en lumière le quotidien des pêcheurs d’aujourd’hui, et les enjeux contemporains lié à ce métier. Une expérience immersive pour découvrir plus en profondeur l’univers de la pêche et ceux qui le font vivre.

Rencontrez ensuite des marins pêcheurs lors d’un temps d’échange autour du film afin de découvrir leur quotidien, leur expérience du métier et leur vision de la pêche en Méditerranée à travers des témoignages authentiques.

L’expérience se prolonge avec une dégustation de Thon Rouge de Méditerranée accompagnée d’une boisson, pour découvrir ce produit d’exception également à travers ses saveurs. .

7 quai commandant samary Sète 34200 Hérault Occitanie +33 9 62 34 58 27 contact@tunoscope.fr

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English : SOIRÉES RENCONTRES PÊCHEUR 2.0

Discover %AB The Bluefin Tuna Odyssey %BB, a museum space dedicated to the history of the Mediterranean bluefin tuna, a truly prehistoric fish that has inhabited our seas for millions of years.

This tour traces the history of bluefin tuna and tuna fishing techniques, from the traditional methods used in the past to the more modern practices of today.

L’événement SOIRÉES RENCONTRES PÊCHEUR 2.0 Sète a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau