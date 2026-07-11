Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Soirées Retours de plage à l’Ekume

44 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Tout l’été, profitez des soirées Retours de Plage à la paillotte L’Ekume de Châtelaillon-Plage musique, coucher de soleil, détente et convivialité face à l’océan !

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44 boulevard de la Mer Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 18 33 20 contact@lekume.com

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English : Back from the Beach Parties at Ekume

All summer long, enjoy the “Retours de Plage” evenings at L’Ekume beach bar in Châtelaillon-Plage: music, sunsets, relaxation, and a friendly atmosphere right by the ocean!

L’événement Soirées Retours de plage à l’Ekume Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage