Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds Moulins des Pézauds Monbazillac

Informations pratiques

Monbazillac

Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds

Moulins des Pézauds 132 Chemin des Pezauds Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirées avec repas et concerts tous les vendredis de l’été à partir de 19h30.

Retrouvez le groupe La Corde Raide pour une soirée festive ! .

Moulins des Pézauds 132 Chemin des Pezauds Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 85 32 46

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English : Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds

L’événement Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds Monbazillac a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides