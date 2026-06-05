Soirs Bleus Dans l’ombre des oiseaux Moulin de la Courade La Couronne dimanche 19 juillet 2026.

La Couronne

Soirs Bleus Dans l’ombre des oiseaux

Moulin de la Courade 55 route de Claix La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le duo acrobatique des hommes sur une branche est interrompu par un passant. Celui-ci se retrouve alors au cœur d’une table de guinguette sous une pergola. L’endroit est idyllique.

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Moulin de la Courade 55 route de Claix La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55 serviceculture@grandangouleme.fr

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English :

The men’s acrobatic duet on a branch is interrupted by a passer-by. He finds himself at the heart of a guinguette table under a pergola. The setting is idyllic.

L’événement Soirs Bleus Dans l’ombre des oiseaux La Couronne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême