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Soirs Bleus Dans l’ombre des oiseaux Moulin de la Courade La Couronne

Soirs Bleus Dans l’ombre des oiseaux Moulin de la Courade La Couronne dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Moulin de la Courade

Adresse : 55 route de Claix

Ville : 16400 La Couronne

Département : Charente

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Couronne

Soirs Bleus Dans l’ombre des oiseaux

Moulin de la Courade 55 route de Claix La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le duo acrobatique des hommes sur une branche est interrompu par un passant. Celui-ci se retrouve alors au cœur d’une table de guinguette sous une pergola. L’endroit est idyllique.
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Moulin de la Courade 55 route de Claix La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 57 55  serviceculture@grandangouleme.fr

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English :

The men’s acrobatic duet on a branch is interrupted by a passer-by. He finds himself at the heart of a guinguette table under a pergola. The setting is idyllic.

L’événement Soirs Bleus Dans l’ombre des oiseaux La Couronne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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