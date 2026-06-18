La Couronne

Visite guidée L’Abbaye Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue

25 rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:30:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Un parcours immersif au cœur des ruines de l’abbaye de La Couronne. Vous saurez tout sur l’histoire, l’architecture, les légendes et l’actualité de la recherche sur l’un des plus importants ensembles monastiques de l’Angoumois…

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25 rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 74 26

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English :

An immersive tour of the ruins of La Couronne Abbey. Learn all about the history, architecture, legends and current research of one of the most important monastic complexes in the Angoumois region?

L’événement Visite guidée L’Abbaye Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue La Couronne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême