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Visite guidée L’Abbaye Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue La Couronne

Visite guidée L’Abbaye Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue La Couronne dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 25 rue Léonard Jarraud

Ville : 16400 La Couronne

Département : Charente

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

La Couronne

Visite guidée L’Abbaye Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue

25 rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Un parcours immersif au cœur des ruines de l’abbaye de La Couronne. Vous saurez tout sur l’histoire, l’architecture, les légendes et l’actualité de la recherche sur l’un des plus importants ensembles monastiques de l’Angoumois…
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25 rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 74 26 

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English :

An immersive tour of the ruins of La Couronne Abbey. Learn all about the history, architecture, legends and current research of one of the most important monastic complexes in the Angoumois region?

L’événement Visite guidée L’Abbaye Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue La Couronne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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