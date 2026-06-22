Informations pratiques

La Couronne

Journées Européennes du patrimoine Visite patrimoniale du centre hospitalier Camille Claudel

4 Rue Camille Claude La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite exceptionnelle des extérieurs et de la chapelle du centre hospitalier Camille Claudel. En compagnie de Mathieu Amat.

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4 Rue Camille Claude La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09

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English :

A special tour of the grounds and chapel of the Camille Claudel Hospital. Accompanied by Mathieu Amat.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite patrimoniale du centre hospitalier Camille Claudel La Couronne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême