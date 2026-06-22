Journées Européennes du patrimoine Visite patrimoniale du centre hospitalier Camille Claudel La Couronne
samedi 19 septembre 2026 · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Journées Européennes du patrimoine Visite patrimoniale du centre hospitalier Camille Claudel
4 Rue Camille Claude La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite exceptionnelle des extérieurs et de la chapelle du centre hospitalier Camille Claudel. En compagnie de Mathieu Amat.
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4 Rue Camille Claude La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09
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English :
A special tour of the grounds and chapel of the Camille Claudel Hospital. Accompanied by Mathieu Amat.
L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite patrimoniale du centre hospitalier Camille Claudel La Couronne a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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