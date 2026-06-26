Exposition hommage Regards croisés sur Léonard Jarraud La tréfilerie La Couronne
samedi 11 juillet 2026 · La tréfilerie · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Exposition hommage Regards croisés sur Léonard Jarraud
La tréfilerie 1 allée des sports La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre de l’exposition consacrée à l’œuvre de Léonard Jarraud, le Frac Poitou-Charentes est heureux de présenter des oeuvres en écho aux thématiques explorées par l’artiste.
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La tréfilerie 1 allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
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English :
As part of the exhibition dedicated to the work of Léonard Jarraud, the Frac Poitou-Charentes is pleased to present works that echo the themes explored by the artist.
L’événement Exposition hommage Regards croisés sur Léonard Jarraud La Couronne a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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