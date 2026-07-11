Concert Martin Jaspard & Professeurs du Conservatoire Piano en Valois 2026 La tréfilerie La Couronne

Informations pratiques

La Couronne

Concert Martin Jaspard & Professeurs du Conservatoire Piano en Valois 2026

La tréfilerie 1 allée des sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le pianiste Martin Jaspard, né en 2005 a déjà commencé une prometteuse carrière. Il a rapidement obtenu plusieurs prix de concours nationaux et internationaux et participe à l’académie de la Roque d’Anthéron en 2024 et 2025.

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La tréfilerie 1 allée des sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Pianist Martin Jaspard, born in 2005, has already embarked on a promising career. He has quickly won several awards at national and international competitions and will participate in the Académie de la Roque d’Anthéron in 2024 and 2025.

L’événement Concert Martin Jaspard & Professeurs du Conservatoire Piano en Valois 2026 La Couronne a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême