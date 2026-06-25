La Couronne

Soyaux Fou d’Humour Mélodie Fontaine

1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Composée à 98,6% de doutes, Mélodie Fontaine se découvre dans Nickel, un seule-en-scène assurément moderne, fulgurant et hilarant.

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1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

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English :

Composed of 98.6% doubt, Mélodie Fontaine reveals herself in *Nickel*, a solo performance that is undeniably modern, electrifying, and hilarious.

L’événement Soyaux Fou d’Humour Mélodie Fontaine La Couronne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême