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AGENDA · La Couronne

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame La Couronne

samedi 19 septembre 2026 · La Couronne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Abbaye Notre-Dame
Ville
16400 La Couronne
Département
Charente
Tarif

La Couronne

Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame

Abbaye Notre-Dame La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Abbaye Notre-Dame de La Couronne ouvre ses portes au public pour une journée exceptionnelle dédiée à la découverte du patrimoine local.
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Abbaye Notre-Dame La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11 

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Notre-Dame de La Couronne Abbey is opening its doors to the public for a special day dedicated to exploring local heritage.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame La Couronne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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