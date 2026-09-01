Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame La Couronne
samedi 19 septembre 2026 · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame
Abbaye Notre-Dame La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Abbaye Notre-Dame de La Couronne ouvre ses portes au public pour une journée exceptionnelle dédiée à la découverte du patrimoine local.
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Abbaye Notre-Dame La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11
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English :
%C0 As part of European Heritage Days, the Notre-Dame de La Couronne Abbey is opening its doors to the public for a special day dedicated to exploring local heritage.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame La Couronne a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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