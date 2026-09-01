Journées Européennes du patrimoine Ciné-débat 12 jours La Couronne
samedi 19 septembre 2026 · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Journées Européennes du patrimoine Ciné-débat 12 jours
4 Rue Camille Claude La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:15:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Echanges sur la thémathique de l’hospitalisation sous contrainte , puis diffusion du docummentaire, 12 jours, de Raymond Depardon, interrogeant les enjeux éthique et le rôle de la justice au regard des avis médicaux.
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4 Rue Camille Claude La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09
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English :
Discussions on the topic of involuntary hospitalization, followed by a screening of Raymond Depardon’s documentary *12 Days*, which explores the ethical issues and the role of the justice system in light of medical opinions.
L’événement Journées Européennes du patrimoine Ciné-débat 12 jours La Couronne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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