Les Journées Médiévales de La Couronne Abbaye Notre Dame de la Couronne La Couronne

samedi 5 septembre 2026 · Abbaye Notre Dame de la Couronne · La Couronne

Informations pratiques

La Couronne

Les Journées Médiévales de La Couronne

Abbaye Notre Dame de la Couronne 25 rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Un weekend en immersion dans la vie du Moyen-âge au cœur des ruines de l’Abbaye Notre Dame de La Couronne.

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Abbaye Notre Dame de la Couronne 25 rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11

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English :

A weekend immersed in life in the Middle Ages at the heart of the ruins of Notre Dame de La Couronne Abbey.

L’événement Les Journées Médiévales de La Couronne La Couronne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême