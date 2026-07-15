Les Journées Médiévales de La Couronne Abbaye Notre Dame de la Couronne La Couronne
samedi 5 septembre 2026 · Abbaye Notre Dame de la Couronne · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Les Journées Médiévales de La Couronne
Abbaye Notre Dame de la Couronne 25 rue Léonard Jarraud La Couronne Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Un weekend en immersion dans la vie du Moyen-âge au cœur des ruines de l’Abbaye Notre Dame de La Couronne.
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Abbaye Notre Dame de la Couronne 25 rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11
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English :
A weekend immersed in life in the Middle Ages at the heart of the ruins of Notre Dame de La Couronne Abbey.
L’événement Les Journées Médiévales de La Couronne La Couronne a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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