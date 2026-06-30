Journée Européenne du patrimoine Trajectoires intérieures La Couronne
samedi 19 septembre 2026 · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Journée Européenne du patrimoine Trajectoires intérieures
Centre hospitalier Camille Claudel La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, les archives de la charente, en partenariat avec le centre hospitalier Camille Claudel, investissent l’établissement de santé et accueillent le public tout au long du week-end.
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Centre hospitalier Camille Claudel La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09 archives16@lacharente.fr
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English :
To mark the 2026 European Heritage Days, the Charente Archives, in partnership with the Camille Claudel Hospital, will be taking over the healthcare facility and welcoming the public throughout the weekend.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Trajectoires intérieures La Couronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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