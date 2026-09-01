Bourse d’échange de miniatures et modélisme La Couronne
dimanche 27 septembre 2026 · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Bourse d’échange de miniatures et modélisme
Rue Jean Moreau La Couronne Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:30:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’Association Miniature et Modélisme en Charente, avec la participation du Club Angoulême Modélisme Ferroviaire, organise sa 11e Bourse d’échange .
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Rue Jean Moreau La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Charente Miniature and Model Club, in collaboration with the Angoulême Model Railroad Club, is organizing its 11th Model Exchange Fair.
L’événement Bourse d’échange de miniatures et modélisme La Couronne a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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