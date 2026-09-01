Journées Européennes du patrimoine Parcours théâtral Centre hospitalier Camille Claudel La Couronne

Informations pratiques

La Couronne

Journées Européennes du patrimoine Parcours théâtral

Centre hospitalier Camille Claudel 17 rue Camille Claudel La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Parcours théâtral Ce qui reste du Service des Archives à la Maison de Camille, deux artistes traversent les bâtiments et les archives du centre hospitalier.

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Centre hospitalier Camille Claudel 17 rue Camille Claudel La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09

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English :

Theatrical tour “Ce qui reste”: From the Archives Department to the Maison de Camille, two artists make their way through the hospital complex’s buildings and archives.

L’événement Journées Européennes du patrimoine Parcours théâtral La Couronne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême