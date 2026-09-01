Journées Européennes du patrimoine Parcours théâtral Centre hospitalier Camille Claudel La Couronne
samedi 19 septembre 2026 · Centre hospitalier Camille Claudel · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Journées Européennes du patrimoine Parcours théâtral
Centre hospitalier Camille Claudel 17 rue Camille Claudel La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Parcours théâtral Ce qui reste du Service des Archives à la Maison de Camille, deux artistes traversent les bâtiments et les archives du centre hospitalier.
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Centre hospitalier Camille Claudel 17 rue Camille Claudel La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 75 36 09
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English :
Theatrical tour “Ce qui reste”: From the Archives Department to the Maison de Camille, two artists make their way through the hospital complex’s buildings and archives.
L’événement Journées Européennes du patrimoine Parcours théâtral La Couronne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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