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AGENDA · La Couronne

Le village éphèmere Abbaye de la Couronne La Couronne

mercredi 22 juillet 2026 · Abbaye de la Couronne · La Couronne

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Abbaye de la Couronne
Adresse
25 Rue Léonard Jarraud
Ville
16400 La Couronne
Département
Charente
Tarif

La Couronne

Le village éphèmere

Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Le Colibri CSCS La Couronne ouvre sont village éphémère du 22 au 24 juillet à l’Abbaye Notre-Dame. Un espace d’animations et de partage, ateliers, spectacles et culture…
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Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 17 00  accueil@cscslacouronne.org

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English :

Le Colibri? CSCS La Couronne is opening its festival village from July 22 to 24 at Abbaye Notre-Dame. A space for activities and community, featuring workshops, performances, and cultural events…

L’événement Le village éphèmere La Couronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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