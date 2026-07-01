Le village éphèmere Abbaye de la Couronne La Couronne

mercredi 22 juillet 2026 · Abbaye de la Couronne · La Couronne

Informations pratiques

La Couronne

Le village éphèmere

Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le Colibri CSCS La Couronne ouvre sont village éphémère du 22 au 24 juillet à l’Abbaye Notre-Dame. Un espace d’animations et de partage, ateliers, spectacles et culture…

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Abbaye de la Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 17 00 accueil@cscslacouronne.org

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English :

Le Colibri? CSCS La Couronne is opening its festival village from July 22 to 24 at Abbaye Notre-Dame. A space for activities and community, featuring workshops, performances, and cultural events…

L’événement Le village éphèmere La Couronne a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême