Expérience immersive La quête du dragon caché Abbaye de La Couronne La Couronne
vendredi 17 juillet 2026 · Abbaye de La Couronne · La Couronne
Informations pratiques
La Couronne
Expérience immersive La quête du dragon caché
Abbaye de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Saurez-vous éviter le dragon qui se terre dans l’abbaye ?
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Abbaye de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Will you be able to %E9avoid the dragon lurking in the abbey?
L’événement Expérience immersive La quête du dragon caché La Couronne a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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