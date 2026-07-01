Expérience immersive La quête du dragon caché Abbaye de La Couronne La Couronne

vendredi 17 juillet 2026 · Abbaye de La Couronne · La Couronne

Informations pratiques

La Couronne

Expérience immersive La quête du dragon caché

Abbaye de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Saurez-vous éviter le dragon qui se terre dans l’abbaye ?

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Abbaye de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Will you be able to %E9avoid the dragon lurking in the abbey?

L’événement Expérience immersive La quête du dragon caché La Couronne a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême