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AGENDA · La Couronne

Expérience immersive La quête du dragon caché Abbaye de La Couronne La Couronne

vendredi 17 juillet 2026 · Abbaye de La Couronne · La Couronne

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Abbaye de La Couronne
Adresse
25 Rue Léonard Jarraud
Ville
16400 La Couronne
Département
Charente
Tarif

La Couronne

Expérience immersive La quête du dragon caché

Abbaye de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17

Saurez-vous éviter le dragon qui se terre dans l’abbaye ?
  .

Abbaye de La Couronne 25 Rue Léonard Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Will you be able to %E9avoid the dragon lurking in the abbey?

L’événement Expérience immersive La quête du dragon caché La Couronne a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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