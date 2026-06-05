Soirs Bleus Gang of musette place de l’Hôtel de Ville La Couronne
Soirs Bleus Gang of musette place de l’Hôtel de Ville La Couronne dimanche 5 juillet 2026.
La Couronne
Soirs Bleus Gang of musette
place de l’Hôtel de Ville Espace Saint-Jean La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or du musette des années 30, mais aussi toute la canopée musicale tropicale de l’époque biguine, mazurka créole, merengue.
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place de l’Hôtel de Ville Espace Saint-Jean La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
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English :
Straight out of a Parisian tripot in the Bastille district, this neo-retro ball takes you back to the golden age of musette in the ’30s, but also to the tropical musical canopy of the time: biguine, Creole mazurka, merengue.
L’événement Soirs Bleus Gang of musette La Couronne a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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