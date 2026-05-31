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Soka Tira Osoa, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne

Soka Tira Osoa, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne

Soka Tira Osoa, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.

Lieu : Parvis de l’Hôtel de Ville

Adresse : Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Soka Tira Osoa Samedi 20 juin, 19h00 Parvis de l’Hôtel de Ville Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:45:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:45:00+02:00

Et si tout partait du sol ? Découvrez Soka Tira Osoa, une performance funambule à taille humaine où chaque membre de l’équipe joue un rôle essentiel et souvent inattendu. Grâce à une mise en scène en bi-frontal, artistes et spectateurs partagent regards, sourires et questionnements.

Envie de vous essayer à la funambulerie ? Basinga vous propose un atelier, samedi 20 juin à 11 h !

Tout public
En LSF

Parvis de l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Et si tout partait du sol ? Découvrez Soka Tira Osoa, une performance funambule à taille humaine…

© Pierre Planchenault

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